"Реал" предложил Неймару контракт на 200 миллионов евро

"Реал" предложил нападающему "ПСЖ" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает Sport.es.

При этом бразилец не спешит заключать соглашение, поскольку ждет ответа от "Барселоны", в которую хотел бы вернуться. Хотя главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде не подтвердил интерес клуба к футболисту.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Трансферная стоимость Неймара, по данным transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

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