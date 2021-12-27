«Реал» планирует объявить о трансфере Мбаппе после 1/8 финала Лиги чемпионов
В «Реале» уверены в подписании контракта с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе в конце сезона, сообщает AS.
По информации источника, «Реал» планирует объявить о трансфере 23-летнего француза после 1/8 финала Лиги чемпионов, где мадридский клуб встретится с «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 15 мячей и отдал 15 результативных передач в 24 матчах за парижскую команду. Контракт нападающего с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 160 миллионов евро.
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