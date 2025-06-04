Райола — о будущем Доннаруммы: «Он нравится «Интеру» и «Наполи»

Агент Энцо Райола, представляющий интересы голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о будущем своего клиента в парижском клубе.

«Нужно сперва поговорить с «ПСЖ», а потом посмотрим. У нас есть несколько предложений. «Интер»? Да, он им нравится, как и «Наполи», но ничего больше», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Действующий контракт голкипера с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнго вратаря в 35 миллионов евро.