Рамос: «Сосредоточен на том, чтобы отплатить «ПСЖ» за доверие»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о долгом восстановлении после травмы и желании дебютировать за парижан.
«Это было непростое время одиночества. Сейчас я пытаюсь восстановиться с физической точки зрения. Когда вы физически не в порядке, появляются плохие мысли, которые заставляют сомневаться в себе. Я сосредоточен на том, чтобы отплатить «ПСЖ» за доверие. Я надеюсь достичь своей лучшей формы», — цитирует Рамоса Marca.
Защитник пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем и не провел ни одной игры с мая 2021 года. Летом Рамос перешел в парижский клуб из «Реала» в качестве свободного агента.
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