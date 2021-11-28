Рамос: «Сосредоточен на том, чтобы отплатить «ПСЖ» за доверие»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о долгом восстановлении после травмы и желании дебютировать за парижан.

«Это было непростое время одиночества. Сейчас я пытаюсь восстановиться с физической точки зрения. Когда вы физически не в порядке, появляются плохие мысли, которые заставляют сомневаться в себе. Я сосредоточен на том, чтобы отплатить «ПСЖ» за доверие. Я надеюсь достичь своей лучшей формы», — цитирует Рамоса Marca.

Защитник пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем и не провел ни одной игры с мая 2021 года. Летом Рамос перешел в парижский клуб из «Реала» в качестве свободного агента.