Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Рамос предложил Месси остановиться у него дома

06:52
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
Теги:

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос предложил новичку парижского клуба Лионелю Месси остановиться у него в доме. Во вторник, 10 августа, «ПСЖ» объявил о переходе 34-летнего аргентинца, у которого закончился контракт с «Барселоноей».

«Если ты и твоя семья предпочитаете жить в доме, а не в отеле, вы можете остановиться у меня», — цитирует AS Рамоса.

Также источник отмечает, что Серхио очень уважает Лео и теперь будет защищать его на поле, несмотря на то, что ранее они играли в Испании в клубах-соперниках.

«ПСЖ» в настоящее время занимается поиском для Месси нового дома, а также ищет подходящие школы для его трех сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

УЕФА признал, что гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно
Попытки подрыва авианосца ВМС США сочли сигналом для России и Китая
Видео: можно ли отказывать мужчине в сексе
Толстой заявил о последствиях из-за заявления экс-посла Азербайджана о русских
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы