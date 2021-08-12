Рамос предложил Месси остановиться у него дома

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос предложил новичку парижского клуба Лионелю Месси остановиться у него в доме. Во вторник, 10 августа, «ПСЖ» объявил о переходе 34-летнего аргентинца, у которого закончился контракт с «Барселоноей».

«Если ты и твоя семья предпочитаете жить в доме, а не в отеле, вы можете остановиться у меня», — цитирует AS Рамоса.

Также источник отмечает, что Серхио очень уважает Лео и теперь будет защищать его на поле, несмотря на то, что ранее они играли в Испании в клубах-соперниках.

«ПСЖ» в настоящее время занимается поиском для Месси нового дома, а также ищет подходящие школы для его трех сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.