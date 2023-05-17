Рамос определился, где хочет продолжить карьеру

Защитник Серхио Рамос покинет «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона, сообщает TodoFichaes.

По данным источника, 37-летний футболист в летнее трансферное окно может вернуться «Севилью». На данный момент стороны ведут переговоры.

Футболист согласен пойти на сокращение заработной платы. Семья опытного защитника хочет вернуться в Испанию, поэтому вариант с «Севильей» является очень интересным.

Защитник выступал в «Севилье» с 2002 по 2005 год, после чего перешел в «Реал», где провел 16 лет. Действующий контракт Рамоса в Париже истекает в конце июня.