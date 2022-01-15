Рамос намерен бороться за место в стартовом составе «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос хочет завоевать место в стартовом составе команды.

Как сообщает L'Equipe, 35-летний футболист полностью восстановился от травмы икроножной мышцы и намерен играть в старте «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 Рамос принял участие в 3 матчах «ПСЖ» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.