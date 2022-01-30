Рамос досрочно закончил тренировку из-за мышечного дискомфорта и может пропустить матч с «Ниццей»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос досрочно завершил тренировку, сообщает Le Parisien.

По информации источника, 35-летний испанец в пятницу преждевременно прервал занятие из-за мышечного дискомфорта, а в субботу не занимался с командой. Сообщается, что он может пропустить игру 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы», которая состоится завтра, 31 января.

В сезоне-2021/22 Рамос провел 5 матчей за «ПСЖ», на его счету 1 гол.