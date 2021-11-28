Рамос дебютирует за «ПСЖ» в матче с «Сент-Этьеном»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос попал в стартовый состав парижской команды на матч 15-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена».
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Гейе, Данилу, Месси, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.
Отметим, что предстоящая встреча станет для 35-летнего испанца дебютной в составе парижан. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.
Напомним, что защитник пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем и не провел ни одного матча с мая 2021 года. Летом Рамос перешел в «ПСЖ» из «Реала» в качестве свободного агента.
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