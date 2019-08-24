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Рафаэл Геррейру исключил возможность перехода в «ПСЖ»

18:15
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Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру не перейдет в «ПСЖ». 25-летний португалец развеял в своем Twitter слухи о переговорах с французсим клубом.

В прошедшем сезоне португальский латераль сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

Напомним, ранее Геррейру играл во Франции за «Лорьян» и «Кан», после чего перебрался в Германию.

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