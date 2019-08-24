Рафаэл Геррейру исключил возможность перехода в «ПСЖ»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру не перейдет в «ПСЖ». 25-летний португалец развеял в своем Twitter слухи о переговорах с французсим клубом.

Faux .. je r?pond rarement mais svp arr?tez de partager de fausses informations .. — Rapha?l Guerreiro (@RaphGuerreiro) August 24, 2019

В прошедшем сезоне португальский латераль сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

Напомним, ранее Геррейру играл во Франции за «Лорьян» и «Кан», после чего перебрался в Германию.