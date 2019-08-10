Радамель Фалькао: "Надеюсь, трансфер в "Галатасарай" будет оформлен как можно скорее"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао заявил, что хочет перейти в "Галатасарай". 33-летний колумбиец считает Турцию отличным вариантом продолжения карьеры.

– Интересно, как футбол живет в Турции, – цитирует El Pulso del Fútbol Фалькао. – Это было бы захватывающим приключением на данном этапе моей карьеры. Я надеюсь, что трансфер будет оформлен как можно скорее. Есть страны, где футбол живет особым образом, как в Турции или Аргентине.

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