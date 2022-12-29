Рабьо рассказал, чем его раздражает Мбаппе

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио рассказал, чем его раздражает нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Мбаппе раздражает меня своей сменой голоса во время интервью. Когда мы вместе, он нормально говорит. Но когда смотрим интервью, заметно, как он меняется», — цитирует Рабьо RMC Sport.

Рабьо и Мбаппе в составе сборной Франции заняли второе место на ЧМ-2022, проиграв Аргентине (3:3, пен — 2:4).