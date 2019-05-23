Рабьо, не игравший с декабря из-за конфликта с руководством "ПСЖ", сфотографировался с чемпионским кубком

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо опубликовал в Инстаграме фотографию с чемпионским кубком. Парижанам вручили трофей в минувшие выходые. Однако 24-летний хавбек не присутствовал на церемонии награждения, несмотря на полученное приглашение.

Напомним, Рабьо с декабря прошлого года не выходил на поле, так как был выведен из основного состава руководством клуба за отказ подписывать новый контракт. Летом игрок станет свободным агентом.

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