Рабьо и Роу отстранены от тренировок «Марселя» после стычки в раздевалке

Полузащитники «Марселя» Адриен Рабьо и Джонатан Роу временно исключены из состава команды после поражения от «Ренна» (0:1) в 1-туре туре чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.

По информации источника, у футболистов произошла стычка в раздевалке, и руководство клуба совместно с главным тренером Роберто Де Дзерби приняли решение отстранить игроков от тренировок.

Во 2-м туре лиги 1 «Марсель» на своем поле сыграет против «Парижа».