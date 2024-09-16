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Рабьо достиг принципиальной договоренности о переходе в «Марсель»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Адриен Рабьо.
Фото Global Look Press

Полузащитник Адриен Рабьо достиг принципиальной договоренности о переходе в «Марсель», сообщает пресс-служба французского клуба.

В официальном заявлении провансальцев говорится, что 29-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после которого сможет подписать контракт с командой.

С июля 2019 года Рабьо выступал за «Ювентус», хавбек покинул итальянский клуб в июле 2024 года по истечении срока контракта и стал свободным агентом.

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Ювентус».

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Марсель
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
5
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
6
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
7
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
10
 Страсбур 4 1 2 1 8-7 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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13.09 21:45
Сент-Этьен – Лилль
 1 : 0
14.09 18:00
Марсель – Ницца
 2 : 0
14.09 20:00
Осер – Монако
 0 : 3
14.09 22:00
ПСЖ – Брест
 3 : 1
15.09 16:00
Ренн – Монпелье
 3 : 0
15.09 18:00
Нант – Реймс
 1 : 2
15.09 18:00
Страсбур – Анже
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Тулуза – Гавр
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