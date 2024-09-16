Рабьо достиг принципиальной договоренности о переходе в «Марсель»

Полузащитник Адриен Рабьо достиг принципиальной договоренности о переходе в «Марсель», сообщает пресс-служба французского клуба.

В официальном заявлении провансальцев говорится, что 29-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после которого сможет подписать контракт с командой.

С июля 2019 года Рабьо выступал за «Ювентус», хавбек покинул итальянский клуб в июле 2024 года по истечении срока контракта и стал свободным агентом.

В сезоне-2023/24 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Ювентус».