Рабьо достиг принципиальной договоренности о переходе в «Марсель»
Полузащитник Адриен Рабьо достиг принципиальной договоренности о переходе в «Марсель», сообщает пресс-служба французского клуба.
В официальном заявлении провансальцев говорится, что 29-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после которого сможет подписать контракт с командой.
С июля 2019 года Рабьо выступал за «Ювентус», хавбек покинул итальянский клуб в июле 2024 года по истечении срока контракта и стал свободным агентом.
В сезоне-2023/24 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Ювентус».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Ланс
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|
5
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|
7
|Ренн
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
8
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
9
|Гавр
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|
10
|Страсбур
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Лион
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.09
|21:45
|
Сент-Этьен – Лилль
|1 : 0
|14.09
|18:00
|
Марсель – Ницца
|2 : 0
|14.09
|20:00
|
Осер – Монако
|0 : 3
|14.09
|22:00
|
ПСЖ – Брест
|3 : 1
|15.09
|16:00
|
Ренн – Монпелье
|3 : 0
|15.09
|18:00
|
Нант – Реймс
|1 : 2
|15.09
|18:00
|
Страсбур – Анже
|1 : 1
|15.09
|18:00
|
Тулуза – Гавр
|2 : 0
|15.09
|21:45
|
Ланс – Лион
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Шави Бабика
Тулуза
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|3
|1
|0
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