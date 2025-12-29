Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

Пюэль сменил Эза на посту главного тренера «Ниццы»

Алина Савинова

«Ницца» объявила об отставке Франка Эза с поста главного тренера команды. На эту должность назначен Клод Пюэль.

Контракт с 64-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Пюэль уже возглавлял «Ниццу» с 2012 по 2016 год. Также он тренировал «Лион», «Лилль», «Сент-Этьен», «Лестер», «Саутгемптон» и «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции в сезоне-1999/2000.

«Ницца» набрала 17 очков за 16 туров чемпионата Франции-2025/26 и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Ницца
Клод Пюэль
Читайте также
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
Мнение западной общественности теперь МОК не волнует. Что произошло после того, как Литву лишили Кубка мира из-за русофобии
«Стараюсь не думать об этом». Капризов первым забил 10 голов в сезоне и едет к Макдэвиду
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Болельщиков «ПСЖ» накажут за запуск пиротехники в центре Парижа

Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Арсенала» Клиши возглавил «Кан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лион 7 4 2 1 13-5 14
2
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
3
 Лилль 7 4 2 1 10-5 14
4
 Париж 7 4 2 1 12-7 14
5
 Монако 7 4 2 1 10-6 14
6
 Ренн 7 4 1 2 15-14 13
7
 Лорьян 7 3 2 2 7-6 11
8
 Ланс 7 3 1 3 14-11 10
9
 Марсель 7 3 0 4 14-10 9
10
 Брест 7 2 3 2 13-10 9
11
 Тулуза 7 2 3 2 12-11 9
12
 Осер 7 3 0 4 11-17 9
13
 Ницца 7 2 2 3 6-9 8
14
 Страсбур 7 2 1 4 12-15 7
15
 Анже 7 2 1 4 9-15 7
16
 Ле Ман 7 1 3 3 10-15 6
17
 Труа 7 1 1 5 5-16 4
18
 Гавр 7 0 2 5 5-11 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 21:45 Брест – Ницца - : -
24.10 18:15 Тулуза – Труа - : -
24.10 21:45 Ланс – Париж - : -
25.10 17:00 Монако – Лилль - : -
25.10 19:15 Анже – Лорьян - : -
25.10 19:15 Осер – Ле Ман - : -
25.10 19:15 Марсель – Гавр - : -
25.10 19:15 Ренн – Страсбур - : -
25.10 22:45 ПСЖ – Лион - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 6
Каспер Тенгстедт
Каспер Тенгстедт

Тулуза

 5
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 7
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 4 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 5 1 1
Жордан Лефор
Жордан Лефор

Анже

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости