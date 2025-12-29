Пюэль сменил Эза на посту главного тренера «Ниццы»
«Ницца» объявила об отставке Франка Эза с поста главного тренера команды. На эту должность назначен Клод Пюэль.
Контракт с 64-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26.
Пюэль уже возглавлял «Ниццу» с 2012 по 2016 год. Также он тренировал «Лион», «Лилль», «Сент-Этьен», «Лестер», «Саутгемптон» и «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции в сезоне-1999/2000.
«Ницца» набрала 17 очков за 16 туров чемпионата Франции-2025/26 и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
2
|ПСЖ
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|
3
|Лилль
|7
|4
|2
|1
|10-5
|14
|
4
|Париж
|7
|4
|2
|1
|12-7
|14
|
5
|Монако
|7
|4
|2
|1
|10-6
|14
|
6
|Ренн
|7
|4
|1
|2
|15-14
|13
|
7
|Лорьян
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
8
|Ланс
|7
|3
|1
|3
|14-11
|10
|
9
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|14-10
|9
|
10
|Брест
|7
|2
|3
|2
|13-10
|9
|
11
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|12-11
|9
|
12
|Осер
|7
|3
|0
|4
|11-17
|9
|
13
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|
14
|Страсбур
|7
|2
|1
|4
|12-15
|7
|
15
|Анже
|7
|2
|1
|4
|9-15
|7
|
16
|Ле Ман
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
17
|Труа
|7
|1
|1
|5
|5-16
|4
|
18
|Гавр
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|21:45
|Брест – Ницца
|- : -
|24.10
|18:15
|Тулуза – Труа
|- : -
|24.10
|21:45
|Ланс – Париж
|- : -
|25.10
|17:00
|Монако – Лилль
|- : -
|25.10
|19:15
|Анже – Лорьян
|- : -
|25.10
|19:15
|Осер – Ле Ман
|- : -
|25.10
|19:15
|Марсель – Гавр
|- : -
|25.10
|19:15
|Ренн – Страсбур
|- : -
|25.10
|22:45
|ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|6
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|5
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|7
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|4
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|5
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1
Новости