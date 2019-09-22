Пюэль не исключает возвращение в «Монако»

Известный тренер Клод Пюэль не исключает свое возвращение на пост главного тренера «Монако». Команда, за которую выступает Александр Головин, неудачно стартовала в лиге 1, набрав 3 очка в шести матчах и не одержав ни одной победы. По информации Nice-Matin, главный тренер Леонарду Жардим может быь отправлен в отставку, и его сменит Клод Пюэль.

— Я дважды едва не вернулся в клуб. Это было близко, но я не хотел возвращаться, потому что хотел сделать полный цикл и закончить здесь тренерскую карьеру, — цитирует RMC Пюэля. — Я отказался, но думаю, однажды вернусь в «Монако».

Пюэль начал в «Монако» тренерскую карьеру на разных должностях с 1996 года, с 1999 по 2001 год он возглавлял основу.