«Путь искупления будет очень долгим». Фанаты «ПСЖ» обратились к Неймару

Объединение фанатов «ПСЖ» Collectif Ultras Paris обратилось к нападающему Неймару с требованием прояснить ситуацию по поводу его попыток уйти из клуба этим летом. В СМИ регулярно появлялась информация о желании Неймара вернуться в «Барселону». Бразилец пропустил старт сезона из-за повреждения, а затем — из-за неопределенности с будущим. Тем не менее, сделка не состоялась, и Неймар остался в Париже. Сообщалось, что фанаты могут бойкотировать игры с Неймаром, но, судя по заявлению, они не собираются этого делать.

«В футбольном плане Неймар — один из величайших игроков своего поколения, но сейчас это далеко не самое важное. Мы виним его в том, что он несколько раз проявлял неуважение к нашему клубу, иногда даже унижал его.

Он разработал отвратительную стратегию, чтобы перейти в «Барселону», одного из наших основных европейских соперников. За него говорило его окружение, за исключением моментов, когда он обсуждал свои приятные воспоминания о прошлом.

Пока он не сделал публичного заявления, не говоря уже об извинениях. И поскольку скоро он вернется на «Парк де Пренс», мы более чем скептически относимся к тому, что он продолжит играть в нашей форме.

Активные фанаты должны показать ему, что не все действия могут оставаться без последствий. Мы призываем всех поклонников «ПСЖ», кто в тот или иной момент почувствовал себя оскорбленным, показать, что он больше не имеет права на ошибку и что путь искупления будет очень долгим. Но не может быть и речи, чтобы мы наказывали всю команду из-за одного игрока", — говорится в заявлении фанатов.