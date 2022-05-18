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Сегодня, 09:35

«ПСЖ» завершит сезон с рекордным доходом в 700 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» завершит сезон с рекордным для клуба доходом в 700 миллионов евро, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, данная цифра превосходит результат сезона-2018/19, когда доход парижского клуба составил 637,3 миллиона евро.

Отмечается, что после подписания нападающего Лионеля Месси у «ПСЖ» появилось 11 новых спонсорских партнеров. Общий доход по этому направлению должен достичь 310 миллионов евро.

При этом трансфер 34-летнего аргентинца также повлиял на продажу футболок. Общее количество проданных футболок составило 1 миллион экземпляров. 60 процентов из них — форма с фамилией Месси.

Доход от проведения игр также увеличился — с 93 миллионов евро в сезоне-2019/20 до 132 миллионов евро в этом году. Ожидается, что доход будет расти и в сезоне-2022/23.

Источник: https://www.sports.ru/football/1109025387-pszh-zavershit-sezon-s-rekordnym-doxodom-700-mln-evro-klub-prodal-mill.html?sl=1
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 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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Анже – Монпелье
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Брест – Бордо
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Клермон Фут – Лион
 - : -
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Ланс – Монако
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Лилль – Ренн
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Лорьян – Труа
 - : -
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Марсель – Страсбур
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ПСЖ – Метц
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

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Ренн

 21
П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Лионель Месси

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ПСЖ

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Бонфим Коста Сантос Данте

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