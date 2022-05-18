«ПСЖ» завершит сезон с рекордным доходом в 700 миллионов евро

«ПСЖ» завершит сезон с рекордным для клуба доходом в 700 миллионов евро, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, данная цифра превосходит результат сезона-2018/19, когда доход парижского клуба составил 637,3 миллиона евро.

Отмечается, что после подписания нападающего Лионеля Месси у «ПСЖ» появилось 11 новых спонсорских партнеров. Общий доход по этому направлению должен достичь 310 миллионов евро.

При этом трансфер 34-летнего аргентинца также повлиял на продажу футболок. Общее количество проданных футболок составило 1 миллион экземпляров. 60 процентов из них — форма с фамилией Месси.

Доход от проведения игр также увеличился — с 93 миллионов евро в сезоне-2019/20 до 132 миллионов евро в этом году. Ожидается, что доход будет расти и в сезоне-2022/23.