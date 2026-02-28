«ПСЖ» запросил перенос матча с «Нантом» из-за Лиги чемпионов

Матч «ПСЖ» против «Нанта» в 26-м туре чемпионата Франции, который запланирован на субботу, 14 марта, может быть перенесен на конец апреля. Парижский клуб запросил изменение календаря, чтобы лучше подготовиться к 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» обратился к совету директоров ПФЛ после согласия «Нанта» с просьбой провести матч на неделе, начинающейся 20 апреля 2026 года», — сообщили изданию Ouest-France в ПФЛ.

«ПСЖ» на этой неделе переиграл мо сумме двух матчей «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси». Первый матч состоится 11 марта в Париже, а ответный — 17-го в Лондоне.

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