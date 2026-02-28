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«ПСЖ» запросил перенос матча с «Нантом» из-за Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент

Матч «ПСЖ» против «Нанта» в 26-м туре чемпионата Франции, который запланирован на субботу, 14 марта, может быть перенесен на конец апреля. Парижский клуб запросил изменение календаря, чтобы лучше подготовиться к 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» обратился к совету директоров ПФЛ после согласия «Нанта» с просьбой провести матч на неделе, начинающейся 20 апреля 2026 года», — сообщили изданию Ouest-France в ПФЛ.

«ПСЖ» на этой неделе переиграл мо сумме двух матчей «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси». Первый матч состоится 11 марта в Париже, а ответный — 17-го в Лондоне.

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Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лилль 4 3 1 0 7-2 10
2
 Монако 4 3 1 0 6-2 10
3
 Ренн 4 3 1 0 8-5 10
4
 Париж 4 2 2 0 6-2 8
5
 Лион 4 2 2 0 6-2 8
6
 Страсбур 4 2 1 1 9-8 7
7
 ПСЖ 4 1 2 1 6-6 5
8
 Лорьян 4 1 2 1 4-4 5
9
 Брест 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ланс 4 1 1 2 8-7 4
11
 Анже 4 1 1 2 4-5 4
12
 Труа 4 1 1 2 4-9 4
13
 Марсель 4 1 0 3 6-6 3
14
 Ле Ман 4 0 3 1 7-8 3
15
 Осер 4 1 0 3 5-11 3
16
 Гавр 4 0 2 2 2-4 2
17
 Тулуза 4 0 2 2 4-7 2
18
 Ницца 4 0 2 2 1-5 2
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11.09 21:45 Ренн – Марсель 1 : 0
12.09 18:15 Страсбур – Монако 1 : 1
12.09 21:45 Осер – Ницца 1 : 0
12.09 21:45 Гавр – Анже 0 : 0
12.09 21:45 Лорьян – Тулуза 2 : 2
12.09 21:45 Париж – Лион 0 : 0
13.09 16:00 Лилль – Труа 2 : 0
13.09 18:15 Ле Ман – Ланс 2 : 2
13.09 21:45 Брест – ПСЖ 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 4
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 3
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Оливье Жиру
Оливье Жиру

Лилль

 2
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 2 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 2 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 3 1 0
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