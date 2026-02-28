«ПСЖ» запросил перенос матча с «Нантом» из-за Лиги чемпионов
Матч «ПСЖ» против «Нанта» в 26-м туре чемпионата Франции, который запланирован на субботу, 14 марта, может быть перенесен на конец апреля. Парижский клуб запросил изменение календаря, чтобы лучше подготовиться к 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Пари Сен-Жермен» обратился к совету директоров ПФЛ после согласия «Нанта» с просьбой провести матч на неделе, начинающейся 20 апреля 2026 года», — сообщили изданию Ouest-France в ПФЛ.
«ПСЖ» на этой неделе переиграл мо сумме двух матчей «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси». Первый матч состоится 11 марта в Париже, а ответный — 17-го в Лондоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
2
|Монако
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|
3
|Ренн
|4
|3
|1
|0
|8-5
|10
|
4
|Париж
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Лион
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
6
|Страсбур
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
7
|ПСЖ
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
8
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Брест
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
10
|Ланс
|4
|1
|1
|2
|8-7
|4
|
11
|Анже
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
12
|Труа
|4
|1
|1
|2
|4-9
|4
|
13
|Марсель
|4
|1
|0
|3
|6-6
|3
|
14
|Ле Ман
|4
|0
|3
|1
|7-8
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|5-11
|3
|
16
|Гавр
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
17
|Тулуза
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|1-5
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.09
|21:45
|Ренн – Марсель
|1 : 0
|12.09
|18:15
|Страсбур – Монако
|1 : 1
|12.09
|21:45
|Осер – Ницца
|1 : 0
|12.09
|21:45
|Гавр – Анже
|0 : 0
|12.09
|21:45
|Лорьян – Тулуза
|2 : 2
|12.09
|21:45
|Париж – Лион
|0 : 0
|13.09
|16:00
|Лилль – Труа
|2 : 0
|13.09
|18:15
|Ле Ман – Ланс
|2 : 2
|13.09
|21:45
|Брест – ПСЖ
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|
|
Камори Думбия
Брест
|4
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|П
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|3
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|
|
Оливье Жиру
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|2
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|2
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|3
|1
|0
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