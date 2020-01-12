«ПСЖ» заплатит 35 миллионов евро «Монако», если продаст Мбаппе или продлит с ним контракт

При переходе Кильяна Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» клубы прописали пункт, согласно которому монегаски получат еще 35 миллионов евро, если парижане продадут игрока или продлят с ним контракт, сообщает Le Parisien.

Лишиться компенсации «Монако» может, если Мбаппе завершит карьеру или покинет парижан на правах свободного агента.

Таким образом сумма сделки между клубами по французскому нападающему может вырасти до 220 миллионов евро.