"ПСЖ" заключил самый крупный спонсорский контракт в своей истории

"ПСЖ" продлил контракт со своим спонсором – производителем спортивной одежды и обуви Nike до 2032 года, о чем сообщил на своем официальном сайте.

По данным RMC Sports, размер ежегодных выплат вырастет с 25 до 75 миллионов евро. Это позволит французскому клубу войти в топ-5 среди крупнейших контрактов европейских клубов со своими техническими спонсорам. А само соглашение стало самым крупным спонсорским контрактом в истории клуба.

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