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8 октября, 23:38

«ПСЖ» заинтересован в возвращении полузащитника Рабьо

Анна Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» заинтересован в возвращении в клуб полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает Fichajes.

По данным источника, французский клуб хочет заполучить игрока в летнее трансферное окно. Отмечается, что 27-летний игрок очень нравится главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье.

Контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. Он перешел в клуб в 2019 году из «ПСЖ».

В текущем сезоне он сыграл за итальянский клуб 7 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/psg-trabaja-regreso-adrien-rabiot-20221008.html
Адриен Рабьо
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
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 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
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23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
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Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

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ПСЖ

 8
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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 10 2 2
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