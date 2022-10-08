«ПСЖ» заинтересован в возвращении полузащитника Рабьо

«ПСЖ» заинтересован в возвращении в клуб полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает Fichajes.

По данным источника, французский клуб хочет заполучить игрока в летнее трансферное окно. Отмечается, что 27-летний игрок очень нравится главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье.

Контракт Рабьо с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. Он перешел в клуб в 2019 году из «ПСЖ».

В текущем сезоне он сыграл за итальянский клуб 7 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.