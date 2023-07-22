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«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«ПСЖ» принял решение выставить на трансфер нападающего Килиана Мбаппе, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В пятницу стало известно, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный сбор в Японии. Руководство «ПСЖ» до 15 июля не получило от форварда ответа по поводу продления контракта или трансфера этим летом и считает, что игрок договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Мбаппе имеет действующий контракт с «ПСЖ» до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 французский форвард на клубном уровне забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» усадит Мбаппе на лавку на весь сезон? Звезда в тупике, а «Реал» все выжидает
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе договорился о переходе в «Реал» бесплатно
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