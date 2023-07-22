«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер
«ПСЖ» принял решение выставить на трансфер нападающего Килиана Мбаппе, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.
В пятницу стало известно, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный сбор в Японии. Руководство «ПСЖ» до 15 июля не получило от форварда ответа по поводу продления контракта или трансфера этим летом и считает, что игрок договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.
Мбаппе имеет действующий контракт с «ПСЖ» до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 французский форвард на клубном уровне забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.
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14
|Брест
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15
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16
|Нант
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17
|Гавр
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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