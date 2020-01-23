«ПСЖ» вышел в финал Кубка лиги

«ПСЖ» с крупным счетом обыграл «Реймс» в матче 1/2 финала Кубка лиги (3:1). В финале парижане сыграют против «Лиона», который ранее по пенальти выиграл у «Лилля». Финал будет сыгран 4 апреля на «Стад де Франс».

Кубок французской лиги

1/2 финала

«Реймс» — «ПСЖ» — 0:3 (0:2)

Голы: Маркиньюс, 9 (0:1). Конан, 31 — в свои ворота (0:2). Куасси, 77 (0:3).

«Реймс»: Райкович, Фокет (Кутеса, 59), Камара, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао (Дингоме, 59), Шавалерен, Мунетси, Думбья, Диа (Донис, 78).

«ПСЖ»: Навас, Менье, Маркиньюс (Куасси, 71), Кимпембе, Диалло, Сарабия, Дракслер (Эррера, 46), Верратти (Шупо-Мотинг, 82), Паредес, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Дракслер, 38. Верратти, 82. Неймар, 85. Райкович, 85. Мбаппе, 90.

Удаление: Мунетси, 73.

Судья: Лесаж.

22 января. Реймс. Стадион «Огюст Делон».