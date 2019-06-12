"ПСЖ" выплатит Рабьо премию за март. Хавбека оштрафовали за лайк под постом Эвра

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) обязал "ПСЖ" выплатить полузащитнику Адриену Рабьо премию по этике за март, утверждает sport.es. Тогда парижане наказали хавбека за лайк под постом бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра после поражения французской команды в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

Рабьо отстранили от тренировок с первой командой и лишили премии. В комитете посчитали, что француз не может быть наказан дважды. Премия по этике выплачивается футболистам за пунктуальность и общение с прессой после игр.

Ранее стало известно, что Рабьо готов вести переговоры о продлении контракта с "ПСЖ".

СМИ: "ПСЖ" оштрафовал Рабьо за лайк в Инстаграме

Источник: Рабьо готов продлить контракт с "ПСЖ"