27 июня, 17:15

«ПСЖ» выплатил деньги за трансфер Барколя раньше срока, чтобы спасти «Лион» от вылета в лигу 2

Сергей Ярошенко

«ПСЖ» выплатил всю сумму за трансфер нападающего Брэдли Барколя из «Лиона» раньше срока, чтобы спасти клуб от вылета в лигу 2 из-за финансовых проблем, сообщает RMC Sport.

По информации издания, руководство парижского клуба приняло решение помочь «Лиону», выплатив всю сумму в размере 45 миллионов евро за трансфер игрока раньше срока.

Барколя перешел в «ПСЖ» летом 2023 года. Парижане имели право растянуть выплаты на несколько сезонов, как и собирался сделать, однако, узнав о проблемах «Лиона», решили помочь команде улучшить свои финансовые показатели в преддверии апелляционных слушаний.

24 июня по решению заседания Национального департамента административного контроля (DNCG) «Лион» был исключен из лиги 1 и переведен во второй дивизион чемпионатов Франции из-за нарушения финансовой отчетности.

25 июня клуб подал аппеляцию.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • arno11

    Им было сказано, чтобы предотвратить банкротство, они должны быть в состоянии обслуживать свои долги. Но это для профстатуса вообще, в т.ч. второй лиги. Я так понял, что для первой лиги им надо повысить планку ликвидности и понизить задолженность на 100 млн. Но я им не делал аудит и поэтому не буду с вами спорить. Если вы лучше знакомы с темой, то просто соглашусь.

    28.06.2025

  • ФОКСИ

    А в учебниках большевиков учили, что там все волки.....

    27.06.2025

  • Millwall82

    «Лионом» владеет 59-летний американский бизнесмен Джон Текстор через компанию Eagle Football Group. В ноябре прошлого года проверка финансового положения компании обнаружила долги в размере почти 500 млн евро. Тогда же DNCG объявила клубу, что его опустят в Лигу 2, если долги не будут закрыты.(с)

    27.06.2025

  • Rutozid

    Это пЕар правильного размаха.

    27.06.2025

  • arno11

    По-моему там речь шла о выплате порядка 100 миллионов. Они уже продали игроков на 50, плюс еще будет Фофана и деньги за Барколя.

    27.06.2025

  • arno11

    Очень благородный поступок. А ведь Лион долго был очень принципиальным соперником парижан.

    27.06.2025

  • Фирсыч

    Что сказать - молодцы!

    27.06.2025

  • Millwall82

    конечно круто, однако у OL долгов на поллярда.

    27.06.2025

  • Raulcat-nn

    ТОЛЬКО УВАЖЕНИЕ...

    27.06.2025

  • SmolinSasha1977

    Это очень достойно , респект !!!!!

    27.06.2025

    • Стало известно расписание 1-го тура французской лиги 1 сезона-2025/26

    «Лион» сделал заявление о возможности участия в Лиге Европы
