«ПСЖ» выплатил деньги за трансфер Барколя раньше срока, чтобы спасти «Лион» от вылета в лигу 2

«ПСЖ» выплатил всю сумму за трансфер нападающего Брэдли Барколя из «Лиона» раньше срока, чтобы спасти клуб от вылета в лигу 2 из-за финансовых проблем, сообщает RMC Sport.

По информации издания, руководство парижского клуба приняло решение помочь «Лиону», выплатив всю сумму в размере 45 миллионов евро за трансфер игрока раньше срока.

Барколя перешел в «ПСЖ» летом 2023 года. Парижане имели право растянуть выплаты на несколько сезонов, как и собирался сделать, однако, узнав о проблемах «Лиона», решили помочь команде улучшить свои финансовые показатели в преддверии апелляционных слушаний.

24 июня по решению заседания Национального департамента административного контроля (DNCG) «Лион» был исключен из лиги 1 и переведен во второй дивизион чемпионатов Франции из-за нарушения финансовой отчетности.

25 июня клуб подал аппеляцию.