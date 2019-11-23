«ПСЖ» выиграл у «Лилля»

«ПСЖ» переиграл «Лилль» в матче 14-го тура чемпионата Франции (2:0). Голами отметились Мауро Икарди и Анхель Ди Мария.

«ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Лилль» опустился на 7-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

«ПСЖ» — «Лилль» — 2:0 (2:0)

Голы: Икарди, 17 (1:0). Ди Мария, 31 (2:0).

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва, Менье (Дагба, 65), Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Гей, Дракслер, Ди Мария, Неймар (Мбаппе, 65), Икарди (Кавани, 78).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре (Юсуф Языджи, 78), Иконе (Реми, 70), Шека (Ренату Санчеш, 61), Сумаре, Араужу.

Предупреждения: Кимпембе, 20. Менье, 30.

Судья: Тюрпен.

22 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

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