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«ПСЖ» выделил еще 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

05:25
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«ПСЖ» на официальной странице в Twitter объявил, что потратил еще 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. Парижский клуб на эти деньга закупил необходимые средства для гуманитарной организации, которая стремится покончить с голодом в мире.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 6 на 7 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 808 833 человека. Умерших — 263 877, выздоровевших — 1 287 619.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

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