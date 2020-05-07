«ПСЖ» выделил еще 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

«ПСЖ» на официальной странице в Twitter объявил, что потратил еще 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. Парижский клуб на эти деньга закупил необходимые средства для гуманитарной организации, которая стремится покончить с голодом в мире.

Le Paris Saint-Germain mobilise 100 000 euros au profit d'@ACF_France dans la lutte contre le Coronavirus en France et ? l'international ???#StayAtHome #PSGengag? pic.twitter.com/iHRwgET0de — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 6 на 7 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 808 833 человека. Умерших — 263 877, выздоровевших — 1 287 619.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется