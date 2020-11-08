«ПСЖ» впервые выиграл пять матчей подряд, забивая не менее 3 голов
«ПСЖ» разгромил «Ренн» в 10-м туре чемпионата Франции (3:0). Как сообщает Opta, впервые в своей истории парижане одержали пять побед кряду, забивая не менее 3 голов.
В октябре «ПСЖ» одержал четыре победы: 6:1 над «Анже», 4:0 над «Нимом», 4:0 над «Дижоном» и 3:0 над «Нантом».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.