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«ПСЖ» впервые выиграл пять матчей подряд, забивая не менее 3 голов

02:26
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«ПСЖ» разгромил «Ренн» в 10-м туре чемпионата Франции (3:0). Как сообщает Opta, впервые в своей истории парижане одержали пять побед кряду, забивая не менее 3 голов.

В октябре «ПСЖ» одержал четыре победы: 6:1 над «Анже», 4:0 над «Нимом», 4:0 над «Дижоном» и 3:0 над «Нантом».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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