«ПСЖ» впервые с 2007 года проиграл два домашних матча подряд

«ПСЖ» проиграл «Лиону» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Франции. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс».

Как сообщает Opta, парижская команда впервые с 2007 года потерпела два домашних поражения подряд в лиге 1.

После 29 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.