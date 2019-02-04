"ПСЖ" возмущен судейством в матче с "Лионом"

Представители "ПСЖ" после игры с "Лионом" (1:2) выразили свое возмущение по поводу работы главного судьи матча Клемана Тюрпена. Как сообщает L’Equipe, после игры к арбитру подошел спортивный директор парижан Антеро Энрике и координатор клуба Максвелл.

Главные претензии "ПСЖ" к Тюрпену были по поводу обоснованности пенальти, с которого отличился голом Набиль Фекир в начале второго тайма. Также они были возмущены тем, что Фекира Тюрпен не удалил за грубый подкат против Леандро Паредеса в конце встречи.