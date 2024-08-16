«ПСЖ» включился в борьбу за Райана Шерки
Полузащитник молодежной сборной Франции Райан Шерки может перейти из «Лиона» в «ПСЖ». По информации Foot Mercato, главный тренер парижской команды Луис Энрике инициировал переговоры по 20-летнему французу.
Шерки является воспитанником «Лиона». Его действующий контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Шерки сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 9 голевых передач. На Олимпийских играх-2024 он со сборной Франции стал серебряным призером.
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3
|Брест
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|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
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|0-0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Лион
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|0-0
|0
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7
|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
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34 тур
|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
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Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
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Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
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