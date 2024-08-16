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Сегодня, 07:38

«ПСЖ» включился в борьбу за Райана Шерки

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник молодежной сборной Франции Райан Шерки может перейти из «Лиона» в «ПСЖ». По информации Foot Mercato, главный тренер парижской команды Луис Энрике инициировал переговоры по 20-летнему французу.

Шерки является воспитанником «Лиона». Его действующий контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Шерки сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 9 голевых передач. На Олимпийских играх-2024 он со сборной Франции стал серебряным призером.

Футбол
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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