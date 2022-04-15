«ПСЖ» ведет переговоры по предсезонному туру в Японии

«ПСЖ» ведет предварительные переговоры об организации предсезонного тура в Японии этим летом. Клуб не совершал турне в течение последних двух лет из-за COVID-19, сообщает L'Equipe.

«ПСЖ» теперь вернется в Азию во второй половине июля, ранее проведя предсезонные туры в Сингапуре, Китае, Макао и Гонконге.

У команды есть офис в Токио, и недавно они открыли три клубных магазина в стране. Последний раз парижский клуб приезжал в Японию в 1995 году, когда участвовал в «Кубке Пепси».