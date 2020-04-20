«ПСЖ» ведет переговоры о переходе хавбека «Милана»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Le10Sport.

Парижане уже вступили в переговоры с агентом футболиста. Трансферная стоимость игрока сборной Алжира оценивается в 17,5 миллиона евро.

22-летний игрок был приобретен «россонери» в августе 2019 года у «Эмполи» за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне Беннасер провел 23 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Его контракт игрока с «Миланом» действует до 30 июня 2024 года.