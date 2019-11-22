«ПСЖ» в январе обсудит с Тиагу Силвой новый контракт
02:07
Агент защитника «ПСЖ» Тиагу Силвы в интервью RMC сообщил, что в начале следующего года проведет переговоры с клубом о новом контракте. Нынешнее соглашение 35-летнего бразильца рассчитано до конца этого сезона.
Силва с 2012 года выступает за парижский клуб. Этой осенью он получил гражданство Франции. За «ПСЖ» бразильский защитник сыграл в 296 матчах, забил 16 голов и сделал 4 голевые передачи.
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