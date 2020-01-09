«ПСЖ» в Кубке лиги разгромил «Сент-Этьен», Икарди оформил хет-трик

«ПСЖ» в домашнем матче 1/4 финала Кубка лиги разгромил «Сент-Этьен» — 6:1. Хет-трик оформил Мауро Икарди, по голу забили Неймар и Кильян Мбаппе, один раз соперник отправил мяч в свои ворота. У гостей отличился Йоан Кабай. С 31-й минуты они играли в меньшинстве.

В другом матче «Лилль» дома обыграл «Амьен» — 2:0. Хозяева с 38-й минуты играли в большинстве.

Ранее в полуфинал вышли «Реймс» и «Лион».

Кубок французской лиги

1/4 финала

«ПСЖ» — «Сент-Этьен» — 6:1 (3:0)

Голы: Икарди, 2 (1:0). Неймар, 39 (2:0). Мулен, 44 — в свои ворота (3:0). Икарди, 49 (4:0). Икарди, 57 (5:0). Мбаппе, 67 (6:0). Кабай, 71 (6:1).

Нереализованный пенальти: Кабай, 71 (вратарь)

«ПСЖ»: Рико, Менье, Бернат, Маркиньюс, Керер, Гей, Верратти (Паредес, 72), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар, Икарди (Кавани, 72), Мбаппе.

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Перрен, Трауко, Фофана, Кабай, Хазри (Инджай Коррея, 61), Диуссе (Колодзейчак, 34), Камара, Онора, Ривера (Аби, 46).

Предупреждения: Камара, 11. Фофана, 13. Дебюши, 25.

Удаление: Фофана, 31.

Судья: Тюрпен (Франция).

8 января. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

«Лилль» — «Амьен» — 2:0 (0:0)

Голы: Араужу, 50 (1:0). Осимен, 58 (2:0).

«Лилль»: Лео Жардим, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре (Реми, 64), Ренату Санчеш (Шека, 80), Сумаре, Бамба (Мандава, 89), Осимен, Араужу.

«Амьен»: Дрейер, Шеджу, Алеесами, Дибасси, Лефор, Монкондюи (Калабрези, 75), Зунгу, Гнаоре, Конате, Мендоса (Годдос, 70), Диабате (Блен, 59).

Предупреждения: Зунгу, 21. Андре, 45+1. Калабрези, 87. Лео Жардим, 90+2.

Удаление: Зунгу, 38.

Судья: Бастьен (Франция).

8 января. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».