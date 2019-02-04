"ПСЖ" в дебютной игре Паредеса проиграл "Лиону" и прервал 21-матчевую беспроигрышную серию

"Лион" взял верх над "ПСЖ" в матче 23-го тура чемпионата Франции – 2:1. Для парижан это стало первое поражение в лиге 1 в нынешнем сезоне – до этого они выиграли 18 встреч и две свели вничью. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "ПСЖ" составила 21 игру.

На 79-й минуте в составе "ПСЖ" появился бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес. Для него это был дебют в новой команде. О его переходе было объявлено 29 января, "ПСЖ" аргентинец обошелся в 47 миллионов евро.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Лион" – "ПСЖ" – 2:1 (1:1)

Голы: Ди Мария, 7 (0:1). Дембеле, 33 (1:1). Фекир, 49 – с пенальти (2:1).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай, Фекир, Ауар (Тузар, 65), Ндомбеле, Дембеле, Траоре (Корне, 76).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Бернат (Диаби, 86), Маркиньюс, Кимпембе (Паредес, 79), Керер, Дракслер, Кавани (Шупо-Мотинг, 79), Ди Мария, Мбаппе.

Предупреждения: Кимпембе, 27. Дракслер, 89. Фекир, 90+2.

Судья: Тюрпен.

3 февраля. Лион. Стадион "Люмьер".