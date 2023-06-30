«ПСЖ» в ближайшее время возглавит Луис Энрике

Испанский специалист Луис Энрике возглавит «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 53-летний испанец в ближайшее время подпишет контракт на два года. Он будет представлен после того, как парижане завершат разрыв контракта с Кристофом Галтье.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальте дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).