«ПСЖ» в ближайшее время возглавит Луис Энрике
Испанский специалист Луис Энрике возглавит «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 53-летний испанец в ближайшее время подпишет контракт на два года. Он будет представлен после того, как парижане завершат разрыв контракта с Кристофом Галтье.
В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальте дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).
Положение команд
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0
|0-0
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9
|Ницца
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
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|0-0
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11
|Реймс
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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