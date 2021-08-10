«ПСЖ» уже попросил французскую лигу сделать исключение для Месси

«ПСЖ» обратился к руководству Лиги 1 с просьбой зарегистрировать нападающего Лионеля Месси под 30-м номером, сообщает Footmercato.

Согласно правилам французской лиги, под номер 30 может быть зарезервирован только вратарем. Однако руководство лиги пошло на встречу «ПСЖ» и удовлетворило просьбу клуба.

Ранее сообщалось, что Неймар хотел уступить аргентинцу 10-й номер в парижском клубе, но он отказался. Именно под номером «30» Месси дебютировал за «Барселону».

34-летний футболист уже согласовал зарплату и детали контракта с «ПСЖ».

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.