«ПСЖ» уже начал переговоры с агентом Холанна

«ПСЖ» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, если форвард Килиан Мбаппе покинет французский клуб. Спортивный директор парижан Леонардо уже начал переговоры с агентом 21-летнего норвежца Мино Райолой, сообщает журналист Николо Скира.

Сам Мбаппе не планирует продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает следующим летом. Футболист хочет перейти в испанский «Реал».

Известно, что в контракте Холанна прописаны отступные в размере 75 млн евро. Устная договоренность подразумевает, что «Боруссия» пойдет на контакт с клубом, который выберет сам футболист.