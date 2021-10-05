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«ПСЖ» уже начал переговоры с агентом Холанна

21:20
Эрлин Холанн. Фото Instagram
Эрлин Холанн. Фото Instagram
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«ПСЖ» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, если форвард Килиан Мбаппе покинет французский клуб. Спортивный директор парижан Леонардо уже начал переговоры с агентом 21-летнего норвежца Мино Райолой, сообщает журналист Николо Скира.

Сам Мбаппе не планирует продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает следующим летом. Футболист хочет перейти в испанский «Реал».

Известно, что в контракте Холанна прописаны отступные в размере 75 млн евро. Устная договоренность подразумевает, что «Боруссия» пойдет на контакт с клубом, который выберет сам футболист.

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Иван Шитик все материалы автора

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