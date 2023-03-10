«ПСЖ» уволит Галтье только в случае провала в чемпионате Франции

Руководство «ПСЖ» может уволить главного тренера Кристофа Галтье по итогам сезона, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, на такое решение парижане могут пойти только в случае провала в чемпионате Франции. Ранее «ПСЖ» вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии».

«ПСЖ» с 63 очками лидирует в лиге 1, опережая идущий вторым «Марсель» на восемь очков.