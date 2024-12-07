«ПСЖ» установил антирекорд лиги 1 по ударам в створ за матч без голов

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Осером» (0:0) в матче 14-го тура французской лиги 1.

Команда Луиса Энрике нанесла 11 ударов в створ ворот соперника, не забив ни одного гола. Это антирекорд чемпионата Франции с момента начала сбора статистики (сезон-2006/07), сообщает Opta Sports.

После 14 матчей парижане с 34 очками лидируют в лиге 1, опережая «Марсель», идущий вторым, на 8 очков, но у соперника есть одна игра в запасе.