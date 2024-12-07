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Сегодня, 07:33

«ПСЖ» установил антирекорд лиги 1 по ударам в створ за матч без голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Осером» (0:0) в матче 14-го тура французской лиги 1.

Команда Луиса Энрике нанесла 11 ударов в створ ворот соперника, не забив ни одного гола. Это антирекорд чемпионата Франции с момента начала сбора статистики (сезон-2006/07), сообщает Opta Sports.

После 14 матчей парижане с 34 очками лидируют в лиге 1, опережая «Марсель», идущий вторым, на 8 очков, но у соперника есть одна игра в запасе.

Футбол
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Энрике — о ничьей с «Осером»: «Я доволен игрой ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
3
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
4
 Монако 13 8 2 3 22-12 26
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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6.12 21:00
Лилль – Брест
 3 : 1
6.12 23:00
Осер – ПСЖ
 0 : 0
7.12 19:00
Монако – Тулуза
 - : -
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Ницца – Гавр
 - : -
7.12 23:00
Анже – Лион
 - : -
8.12 17:00
Ланс – Монпелье
 - : -
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Нант – Ренн
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 10 1 0
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