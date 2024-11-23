«ПСЖ» победил «Тулузу», Сафонов не пропустил

«ПСЖ» выиграл у «Тулузы» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 3:0. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс».

На 35-й минуте Жоау Невеш открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В конце второй половины отличились Лукас Беральдо и Витинья, доведя счет по крупного.

Российский голкипер парижской команды Матвей Сафонов начал игру в стартовом составе и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«ПСЖ» с 32 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 10-й строчке — 15 очков.