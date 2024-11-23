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«ПСЖ» победил «Тулузу», Сафонов не пропустил

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матвей Сафонов перед матчем с «Тулузой».
Фото AFP

«ПСЖ» выиграл у «Тулузы» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 3:0. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс».

На 35-й минуте Жоау Невеш открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В конце второй половины отличились Лукас Беральдо и Витинья, доведя счет по крупного.

Российский голкипер парижской команды Матвей Сафонов начал игру в стартовом составе и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«ПСЖ» с 32 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 10-й строчке — 15 очков.

Франция. Лига 1. 12-й тур
22 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Тулуза

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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22.11 21:00
Монако – Брест
 3 : 2
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 3 : 0
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
24.11 19:00
Осер – Анже
 - : -
24.11 19:00
Нант – Гавр
 - : -
24.11 22:45
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