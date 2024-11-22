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«ПСЖ» — «Тулуза»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Тулуза» сыграют в лиге 1 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Матч 12-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Тулузой» состоится в пятницу, 22 ноября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Следить за ключевые событиями и узнать результат игры «ПСЖ» — «Тулуза» можно в нашем матч-центре.

Франция. Лига 1. 12-й тур
22 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Тулуза

Соперники провели по 11 матчей в лиге 1. Парижская команда российского вратаря Матвея Сафонова с 29 очками лидирует в таблице. Экс-голкипер «Краснодара» в этом сезоне провел в чемпионате Франции 3 матча и пропустил 2 гола. У «Тулузы» — 15 очков и 10-я строчка.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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Головин забил первый гол в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.11 21:00
Монако – Брест
 - : -
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
24.11 19:00
Осер – Анже
 - : -
24.11 19:00
Нант – Гавр
 - : -
24.11 22:45
Ницца – Страсбур
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 7 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 7 1 2
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