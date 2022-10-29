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Сегодня, 19:51

«ПСЖ» благодаря голам Месси, Мбаппе и Неймара обыграл «Труа»

Руслан Минаев
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Игроки «ПСЖ» празднуют гол Карлоса Солера.
Фото AFP

«ПСЖ» дома обыграл «Труа» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 4:3.

Парижане дважды отыгрывались в счете после дубля Мама Бальде. В составе «ПСЖ» забивали Карлос Солер, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

В концовке встречи Анте Палаверса отыграл один мяч гостей.

Подопечные Кристофа Гальтье набрали 35 очков и лидируют в турнирной таблице лиги 1.

«Труа» с 13 очками опустился на 12-ю строчку.

Франция. Лига 1. 13-й тур
29 окт, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:3
Труа

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Перерыв

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Труа
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Лига 1, 13-й тур: «Монако» против «Анже», «Лион» — «Лилль» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
6
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
20
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
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38 тур
28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 3 : 0
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 4 : 3
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 - : -
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 - : -
30.10 17:00
Брест – Реймс
 - : -
30.10 17:00
Монако – Анже
 - : -
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 - : -
30.10 19:05
Лорьян – Ницца
 - : -
30.10 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 9 1 2
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