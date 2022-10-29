«ПСЖ» благодаря голам Месси, Мбаппе и Неймара обыграл «Труа»

«ПСЖ» дома обыграл «Труа» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 4:3.

Парижане дважды отыгрывались в счете после дубля Мама Бальде. В составе «ПСЖ» забивали Карлос Солер, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

В концовке встречи Анте Палаверса отыграл один мяч гостей.

Подопечные Кристофа Гальтье набрали 35 очков и лидируют в турнирной таблице лиги 1.

«Труа» с 13 очками опустился на 12-ю строчку.