«ПСЖ» упустил победу над «Труа»

«ПСЖ» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Труа» со счетом 2:2.

В составе парижан отличились Маркиньос и Неймар. Гости ответили точными ударами Айка Угбо и Флорьяна Тардье (с пенальти).

На 57-й минуте гол «ПСЖ» не засчитали из-за фола Неймара в атаке.

«ПСЖ» проводил этот матча в статусе чемпионаа Франции сезона-2021/22. «Труа» занимает 15-е место.