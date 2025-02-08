«ПСЖ» третий раз в истории не проиграл ни одного матча за 21 тур
«ПСЖ» переиграл «Монако» (4:1) в матче 21-го тура чемпионата Франции и продлил беспроигрышную серию со старта сезона. Парижане не потерпели ни одного поражения с начала турнира.
На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 16-ю победами и 5-ю ничьими.
Парижской команде удалось подобное третий раз в своей истории. Ранее такое было в сезонах 1985/86 и 2015/16.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|24
|4
|6
|74-29
|76
|
2
|Ланс
|34
|22
|4
|8
|66-35
|70
|
3
|Лилль
|34
|18
|7
|9
|52-37
|61
|
4
|Лион
|34
|18
|6
|10
|53-40
|60
|
5
|Марсель
|34
|18
|5
|11
|63-45
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|8
|9
|59-50
|59
|
7
|Монако
|34
|16
|6
|12
|60-54
|54
|
8
|Страсбур
|34
|15
|8
|11
|58-47
|53
|
9
|Лорьян
|34
|11
|12
|11
|48-51
|45
|
10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|
11
|Париж
|34
|11
|11
|12
|47-50
|44
|
12
|Брест
|34
|10
|9
|15
|43-55
|39
|
13
|Анже
|34
|9
|9
|16
|29-48
|36
|
14
|Гавр
|34
|7
|14
|13
|32-44
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|34-44
|34
|
16
|Ницца
|34
|7
|11
|16
|37-60
|32
|
17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|
18
|Метц
|34
|3
|8
|23
|32-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.05
|22:00
|Брест – Анже
|1 : 1
|17.05
|22:00
|Лилль – Осер
|0 : 2
|17.05
|22:00
|Лорьян – Гавр
|0 : 2
|17.05
|22:00
|Лион – Ланс
|0 : 4
|17.05
|22:00
|Марсель – Ренн
|3 : 1
|17.05
|22:00
|Нант – Тулуза
|- : -
|17.05
|22:00
|Ницца – Метц
|0 : 0
|17.05
|22:00
|Париж – ПСЖ
|2 : 1
|17.05
|22:00
|Страсбур – Монако
|5 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|21
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|16
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|9
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|9
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|23
|2
|5
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|25
|2
|4
|
|
Аруна Санганте
Гавр
|28
|2
|4
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