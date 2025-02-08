«ПСЖ» третий раз в истории не проиграл ни одного матча за 21 тур

«ПСЖ» переиграл «Монако» (4:1) в матче 21-го тура чемпионата Франции и продлил беспроигрышную серию со старта сезона. Парижане не потерпели ни одного поражения с начала турнира.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 16-ю победами и 5-ю ничьими.

Парижской команде удалось подобное третий раз в своей истории. Ранее такое было в сезонах 1985/86 и 2015/16.