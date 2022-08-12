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Сегодня, 21:34

«ПСЖ» требует у «Ювентуса» 25 миллионов евро за Паредеса

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» готов продать полузащитника Леонадро Паредеса в «Ювентус». Однако французский клуб хочет получить за игрока 25 миллионов евро, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года. Он уже согласовал условия личного соглашения с туринцами.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, что с 2017 по 2019 год Паредес выступал за «Зенит», откуда и перешел в «ПСЖ».

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
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 Монако 1 1 0 0 2-1 3
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Лилль

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Лилль

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Марсель

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