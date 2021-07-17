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«ПСЖ» сыграл вничью с «Шамбли»

13:54
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«ПСЖ» в товарищеском матче сыграл вничью с «Шамбли» со счетом 2:2.

За парижский клуб голы забили Мауро Икарди (с пенальти) и Хави Симонс. У «Шабли» отличились Гийом Анри и Лассана Дукуре.

Товарищеский матч

«ПСЖ — «Шамбли» — 2:2 (1:0)

Голы: Икарди, 19 — с пенальти (1:0). Анри, 57 (1:1). Симонс, 64 (2:1). Дукуре, 89 (2:2).

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